VIDÉO - Colère agricole : les agriculteurs durcissent encore un peu plus le ton

Au 13e jour du mouvement des agriculteurs, aucune accalmie n'est en vue. 10.000 agriculteurs seraient mobilisés sur les barrages. Ils bloquent toujours 8 autoroutes à des endroits stratégiques.

Ils voulaient rejoindre Paris, ils se sont retrouvés bloqués à Châteauneuf-sur-Loire, près d'Orléans. Malgré la colère, hors de question d'arriver à l'affrontement avec les forces de l'ordre. "On n'est pas des casseurs, non. On est des agriculteurs, et des agriculteurs très corrects. Je ne vois pas pourquoi à Paris ils ne veulent pas nous recevoir", déplore un agriculteur à notre micro.

Et s'ils ne peuvent pas monter à Paris, les agriculteurs mènent leur action partout en France. À Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Atlantique), une centrale d'achat de la grande distribution est bloquée depuis lundi. Ici, ils se relaient pour bloquer le plus longtemps possible. "C'est un relais pour durer et pour montrer notre détermination. On s'organise pour ne pas avoir à bouger et à lever le camp", nous explique François Leroux, éleveur de vaches.

La conséquence directe de ces actions sur l'ensemble du territoire, ce sont les centaines de kilomètres de routes bloquées. En région parisienne, un convoi est même arrêté à deux kilomètres de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

TF1

Les agriculteurs sont déterminés. Pour rejoindre la capitale, ils n'hésitent pas à couper à travers les champs. Les gendarmes doivent les rattraper pour freiner leur progression.

Des faces à faces entre tracteurs et blindés de la gendarmerie ont eu lieu sur l'autoroute A1, où tous espèrent qu'il n'y aura pas de débordement. Au moins 4500 tracteurs ont été dénombrés par les forces de l'ordre mercredi en France.