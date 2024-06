Dans le Sud-Ouest, les agriculteurs français veulent bloquer ce lundi plusieurs autoroutes à la frontière pyrénéenne. Cette fois-ci, ils seront cette fois aux côtés de leurs collègues espagnols. Comme eux, ils dénoncent la concurrence déloyale des marchandises produites hors d'Europe.

Dimanche, Sébastien Barboteu, éleveur, préparait la parcelle pour le repas de ses vaches ce lundi car il devait partir très tôt pour aller bloquer l'autoroute A9 dans la matinée. Une mobilisation avec les agriculteurs espagnols, historique. "Pendant des décennies, les Français ont bloqué des camions espagnols, ont vidé des camions espagnols. On voit que ça n'a rien donné, ça n'a fait que reporter les problèmes. Aujourd'hui, ce sont des produits qui arrivent d'origine hors UE. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on manifeste, on fait ce blocage en commun", explique-t-il.

Ils dénoncent une concurrence déloyale. Par exemple, la viande d'Amérique latine est vendue deux fois moins cher, mais elle ne respecte pas du tout les normes européennes. "Les Espagnols ont exactement les mêmes problèmes que nous. Dans certains coins du monde, on emploie des implants hormonaux, on engraisse des bovins avec de la canne à sucre et de la fiente de volailles", affirme Sébastien.

Quand vous finissez une année à moins 23.000 euros, qu'est-ce que vous voulez faire ? Sébastien Barboteu, éleveur

Ils réclament que les produits importés respectent les normes européennes. Par exemple, les cerises produites hors de l'Union européenne peuvent être traitées avec des pesticides interdits sur le continent européen. "Le diméthyl est interdit partout en Europe. Mais en Turquie et dans des pays comme ça, je pense qu'il est encore utilisé", nous explique Michel Saqué, producteur de cerises.

Autre revendication commune, ils ne veulent plus de taxes sur l'électricité, le gaz ou le gazole non routier. Les agriculteurs ne peuvent plus absorber cette explosion des prix de l'énergie. "On a des factures quasiment multipliées par trois. Sauf que nous, nos prix de vente, moi ça fait 17 ans que je suis installé, sont toujours les mêmes. on est sur des prix qui étaient présents dans les années 80. On travaille à perte. Quand vous finissez une année à -23.000 euros, qu'est-ce que vous voulez faire ?", s'interroge Sébastien, dépité.

À quelques jours des élections européennes, les agriculteurs font front commun et espèrent ainsi une révision de la fiscalité agricole.