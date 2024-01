Phytos, retraites, transmission… Sur quelles revendications les agriculteurs refusent-ils de lâcher ?

La mobilisation des agriculteurs se poursuit et ils menacent de bloquer la capitale à partir de ce lundi. Sur quelles revendications les manifestants refusent-ils de lâcher ? Le Premier ministre a-t-il encore une marge de manœuvre dans ce qu'il peut leur accorder ?

Pour les agriculteurs, les annonces du gouvernement de vendredi ne suffisent pas. Beaucoup de leurs revendications ont été oubliées, selon eux. D'abord sur l'utilisation des produits phytosanitaires, ils dénoncent un trop grand nombre d'interdictions, notamment comparé aux produits utilisés en Europe et dans le reste du monde.

François Parayre est céréalier en Haute-Garonne. Pour protéger son blé ou son tournesol, il a recours à un herbicide qui sera interdit en juin 2024. "On supprime des produits phytosanitaires sans remplacement. Le problème, il est là. On nous enlève des outils, c'est comme si on nous supprimait le tracteur et nous dire 'débrouillez-vous sans le tracteur'", explique-t-il.

Des retraites trop basses

Limiter l'extension de la jachère est un autre problème pour eux. Pour prétendre aux aides européennes, les agriculteurs doivent mettre au repos au moins 4% des terres cultivables de leur exploitation. L'Union européenne envisagerait d'augmenter ce taux à 10%.

Cette mesure pourrait mettre en péril l'activité de François, qui cultive 500 hectares de terre au total. La mesure pourrait mettre en péril son activité. "Ça impliquerait de perdre 6% de la surface. Sur mon exploitation, ça représenterait une perte de chiffre d'affaires de 50.000 euros", détaille-t-il.

Autre souci, la retraite des agriculteurs. La France compte 1,3 million d'exploitants agricoles à la retraite. Ils touchent environ 1100 euros, soit 350 euros de moins que la moyenne nationale. Bernard Sibut, que vous pouvez découvrir dans la vidéo en tête de cet article, partira à la retraite dans 2 ans. Après avoir cotisé pendant 40 ans, sa pension ne dépassera même pas les 1000 euros. "Il ne faudrait pas une retraite en dessous de 1500, 1700 euros, pas moins", nous confie le céréalier.

À partir de 2026, la retraite des agriculteurs sera calculée sur leurs 25 meilleures années, et non plus sur la totalité de leur carrière. Elle devrait augmenter en moyenne de 300 euros par mois. Ils demandent que la mise en place de ce nouveau système de calcul soit beaucoup plus rapide.

Quelles solutions pour la transmission des exploitations ?

D'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs de l'Hexagone vont cesser leur activité, souvent sans successeur. Les syndicats réclament une baisse de la fiscalité sur la transmission. Le gouvernement va présenter dans les semaines à venir un projet de loi à l'Assemblée nationale.