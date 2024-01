VIDÉO - Colère des agriculteurs : Gabriel Attal et Jérôme Bayle applaudis sur le barrage de l'A64 à Carbonne

Après avoir échangé avec des représentants agricoles sur une exploitation de Haute-Garonne, le Premier ministre s'est rendu ce vendredi sur le barrage de l'A64. Accompagné de Jérôme Bayle, l'une des figures du mouvement de contestation, il y a rencontré des agriculteurs en colère. Les deux hommes se sont ensuite exprimés sur une scène improvisée.

D'un côté un Premier ministre, venu s'assurer que ses annonces avaient été bien reçues, de l'autre un éleveur, élevé au rang de leader du mouvement agricole, satisfait des concessions obtenues. Vendredi 26 janvier, Gabriel Attal et Jérôme Bayle auront œuvré main dans la main pour tenter de trouver des solutions et mettre fin à la colère des agriculteurs, qui manifestent un peu partout en France depuis plus d'une semaine. Après avoir rencontré des représentants du monde agricole - dont Jérôme Bayle - dans une exploitation de Haute-Garonne, le chef du gouvernement a annoncé une série de mesures pour tenter de calmer la grogne.

Et il a assuré lui-même le service après-vente après ce discours, en se rendant sur le barrage emblématique de Carbonne, sur l'A64, l'un des tous premiers à avoir été érigé, lorsque la contestation est partie d'Occitanie sous l'impulsion d'une poignée d'agriculteurs. Sur ce point chaud des manifestations, Jérôme Bayle a guidé Gabriel Attal à travers la foule d'agriculteurs présents, avant que les deux hommes ne s'expriment sur une petite scène.

Cela fait huit jours que l'on a œuvré pour montrer une belle image de l'agriculture et montrer qu'on était des agriculteurs avec des valeurs Jérôme Bayle

"Je pense que vous avez tous entendu les annonces que nous avons eues cet après-midi et je veux vous remercier tous", a commencé l'éleveur occitan aux côtés de Gabriel Attal. "Cela fait huit jours que l'on a œuvré pour montrer une belle image de l'agriculture et montrer qu'on était des agriculteurs avec des valeurs", a encore salué Jérôme Bayle qui a également remercié le Premier ministre d'avoir "respecté" les agriculteurs en venant leur rendre visite.

L'éleveur, qui a estimé avoir "gagné" sur trois points principaux : l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR), l'irrigation et les aides pour les éleveurs face à la maladie hémorragique épizootique (MHE), a salué une autre victoire : "Celle qu'on a gagnée ensemble, l'aventure humaine", a-t-il souligné. "Je pense que vous pouvez être fiers de vous, moi je n'ai fait que le porte-parole, je n'ai fait que passer à la télé, parce qu'il en fallait un, et si je n'ai pas craqué, c'est parce que dans vos regards, dans votre détermination, je savais que vous ne me lâcheriez pas", a-t-il conclu à l'adresse de ses collègues, sous les applaudissements, avant d'annoncer la levée du barrage de Carbonne d'ici samedi midi. "Si on s'est battus, c'est pour arrêter tout ça (...) ce soir je vous annonce que demain midi l'autoroute (A64) pourra circuler", a-t-il enfin annoncé.

Une satisfaction mitigée

Une séquence lors de laquelle le Premier ministre s'est également exprimé. Gabriel Attal a commencé par remercier les personnes présentes. "Je sais que si vous êtes ici depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, vous n'y êtes pas gaîté de cœur", a-t-il souligné avant de poursuivre : "Moi quand j'ai été Premier ministre, j'ai dis que je voulais me battre pour tous ces Français qui se lèvent tous les matins pour bosser, qui ne compte pas leurs heures, qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités. Et s'il y a des Français qui sont les symboles de ces Français, de cette France là, ce sont les agricultrices, les agriculteurs, les éleveuses, les éleveurs. C'est vous toutes et vous tous qui êtes toujours au rendez-vous de vos responsabilités pour le pays". Une phrase très applaudie par les manifestants présents.

"Je sais bien que le malaise qui vous a conduit ici vient de loin", a encore reconnu Gabriel Attal qui veut "prendre une nouvelle direction" et "changer d'état d'esprit", mettant en avant son âge pour montrer son ambition. "Je sais qu'on est dans le département où il y a le plus jeune président de Chambre d'agriculture, et vous avez le plus jeune Premier ministre, je crois même que c'est la première fois qu'un Premier ministre aurait l'âge d'être jeune agriculteur", a plaisanté le chef du gouvernement assurant qu'il allait continuer à "agir". Un discours à la fin duquel il a remercié les agriculteurs de "nous rendre si fiers de notre pays" avant d'être vivement applaudi.

Une satisfaction des manifestants présents sur le barrage de Carbonne que la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs ou encore ma Confédération paysanne n'ont pas partagé dans les heures qui ont suivi. Le patron du syndicat majoritaire dans le pays, la FNSEA, a ainsi appelé sur le plateau du 20H de TF1 à la poursuite du mouvement. "Ce qui a été dit ce soir ne calme pas la colère, il faut aller plus loin", a-t-il estimé.