VIDÉO - "Il nous a mis un peu de pommade" : sur les barrages, les agriculteurs mitigés après les annonces de Gabriel Attal

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé ce vendredi plusieurs mesures pour tenter de clamer la grogne des agriculteurs de ces derniers jours. Après cette prise de parole, les manifestants ont eu des réactions plutôt mitigées. Si certains appellent à lever les blocages, d'autres comptent poursuivre le mouvement, à l'instar de la FNSEA.

Les annonces de Gabriel Attal ont fait réagir sur les barrages installés par les agriculteurs, un peu partout en France. Quelques minutes après la prise de parole du Premier ministre, en Île-de-France, la FDSEA appelle à lever le blocage. "Ce soir, si vous le souhaitez, il faut rentrer chez soi", affirme ainsi Damien Greffin, président du syndicat francilien. À Agen (Lot-et-Garonne), épicentre du mouvement ces derniers jours, les agriculteurs ont fini de vider leurs bennes devant la préfecture ce vendredi. Mais le climat général était à l'apaisement. "Il nous a mis un peu de pommade, mais il nous a dit un peu ce qu'on voulait entendre, malgré tout", lance, au micro, une syndicaliste.

"On attend de voir maintenant"

Les yeux rivés sur leur téléphone, en rangs serrés autour d'un haut-parleur, devant un écran géant… Sur tous les points de blocage, les agriculteurs ont suivi, avec attention, le discours du Premier ministre. La bonne nouvelle tombe : la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR) est supprimée. "Ça fait du bien d'entendre ça", réagit une manifestante depuis le Lot-et-Garonne, dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article. D'autres saluent les promesses de simplification administrative. "Gabriel Attal a dit qu'il allait enlever quelques normes, on attend de voir maintenant, tempère un autre producteur présent au rassemblement d'Agen. C'est une grosse nouvelle, car jusqu'à maintenant, c'était chargé !"

Au péage de Saint-Arnoult (Yvelines), dont les 39 voies étaient occupées par des tracteurs depuis le début de l'après-midi, les annonces du Premier ministre sont jugées insuffisantes. "On s'attendait à ce qu'on puisse produire comme les autres pays européens, mais on n'a pas cette solution-là", regrette un agriculteur interrogé par notre équipe. Les principaux syndicats ont envoyé une liste de 140 revendications à Gabriel Attal. "Il n'a répondu qu'à une partie de celles-ci, et manière très vague", déplore un autre syndicaliste.

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a lui aussi jugé "trop justes" les annonces du Premier ministre ce vendredi soir, sur le plateau du 20H de TF1, appelant à "poursuivre le mouvement" dans les prochains jours. Le barrage emblématique de l'A64, incarné par l'éleveur Jérôme Bayle, sera pour sa part levé samedi midi.