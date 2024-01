Colère des agriculteurs : les actions se tendent avant les annonces attendues de Gabriel Attal

Avant les annonces du Premier ministre attendues vendredi en fin d'après-midi, les agriculteurs affichent leur détermination. Ils amplifient leurs actions partout en France avec l'annonce d'un blocage des accès majeurs menant à Paris depuis 14h. D'où cette question : qu'est-ce qui pourra apaiser la colère ?

Le Premier ministre Gabriel Attal est attendu avec de premières mesures vendredi, après une semaine d'un mouvement de colère des agriculteurs qui devient de plus en plus radical contre les symboles de l'État et les grandes surfaces, amplifiant leurs actions partout en France avec l'annonce d'un blocage des accès majeurs menant à Paris.

D’un barrage à l’autre, les agriculteurs comptent les heures en attendant les réponses du gouvernement. Beaucoup espèrent un allègement des normes et dénoncent des démarches administratives trop lourdes : "On passe plus de temps à faire des papiers qu’à bosser", dit l'un d'eux dans la vidéo en tête de cet article. D’autres espèrent toucher des indemnisations, qu’ils attendent parfois depuis des mois.

La colère est profonde, nourrie par le désespoir de beaucoup de ne pas parvenir à vivre d'un métier qu'ils exercent avec passion. Tous expriment un "ras-le-bol" de la paperasserie, certains réclament une baisse du GNR, d'autres veulent un prix minimum pour leurs produits, le versement d'aides ou d'indemnisations dues de longue date, voire un moratoire sur l'interdiction des pesticides, comme nouvellement demandé par la FNSEA. Une partie des 140 revendications portées par le syndicat majoritaire nécessitent une loi ou des négociations à Bruxelles.

Les principaux syndicats ont présenté au Premier ministre une liste de 140 revendications. Cela pourrait être difficile à satisfaire d'ici à ce vendredi soir. Autre obstacle : l’essentiel de leurs revendications ne pourront se régler qu’au niveau européen. Ils se disent prêts à faire durer le mouvement si nécessaire.