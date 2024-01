VIDÉO - Colère des agriculteurs : les images des blocages qui gagnent du terrain en France

Un peu partout en France, la mobilisation des agriculteurs gagne du terrain et les blocages d'autoroutes se multiplient. Au cœur des revendications : une amélioration des conditions de travail et des salaires.

"On travaille entre 40 et 70 heures par semaine, et on gagne à peine un Smic." Les agriculteurs continuent de multiplier les actions mardi, avec de nouveaux blocages d'autoroutes. C'est notamment le cas sur l’A16, près de Beauvais dans l’Oise, où des dizaines de tracteurs ont rejoint le mouvement et bloquaient la circulation dans la matinée.

"On lutte contre l’augmentation de la fiscalité du GNR, qui est le carburant agricole", peut-on notamment entendre dans le reportage en tête de cet article. Les agriculteurs présents ne cachent pas leur détermination et se disent prêts à faire durer ce conflit tant qu’ils n’auront pas obtenu gain de cause.

"On veut des actes concrets"

"On veut des actes concrets. Donc, on s’inscrit dans le temps. Paris est à moins de 100 kilomètres d’ici. Et je peux vous assurer que ce week-end, bah cela ne fait pas peur de monter à Paris et de bloquer les Parisiens, parce qu’on en a ras-le-bol !", fulmine un représentant syndical, devant une foule acquise à sa cause.

Aucun ordre d’évacuation n’a été donné par la préfecture. Les gendarmes, présents sur place, restent à distance et s’assurent simplement qu’il n’y a aucun débordement.

La FNSEA d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé de son côté de nouvelles actions dans les jours à venir. Dès ce mardi après-midi sur l'A75 dans le Cantal, mais aussi "à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne" à partir de mercredi, a prévenu son président, Michel Joux.

Les usagers de l’autoroute sont invités à s'informer via la radio 107.7 et les réseaux sociaux, à "rester calmes" et à "différer tout déplacent non indispensable". Dans la vidéo, cet automobiliste lyonnais interrogé par une équipe de reportage de TF1 se dit solitaire. "Je comprends leur situation. C’est vrai que ce n’est pas facile. Certains n’ont pas de quoi finir les fins de mois", dit-il.

Sixième jour de contestation

L’étincelle qui a embrasé ce mouvement de colère des agriculteurs est parti d’Occitanie il y a six jours, avec le blocage de plusieurs autoroutes dans la région de Toulouse (Haute-Garonne), Agen (Lot-et-Garonne) et Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail et de leurs rémunérations. Désormais, les agriculteurs bloquent aussi l’A7, au sud de Lyon (Rhône) et l’A16 dans l’Oise, ainsi que l’A4 près de Strasbourg (Bas-Rhin).

Lundi soir, le Premier ministre, Gabriel Attal, a reçu les syndicats majoritaires pendant un peu plus de deux heures, sans annonce à la sortie.

INFOGRAPHIE TF1

Au sixième jour de la contestation, les agriculteurs rassemblés à Carbonne, en Haute-Garonne, assurent que la réunion qui s’est tenue lundi soir à Matignon ne change rien et qu'ils comptent bien poursuivre le mouvement tant que des annonces concrètes. "Je pense que [le gouvernement] joue vraiment la montre, peut-être pour nous décourager", estime un manifestant.

Tous se disent à rester "le temps qu’il faudra" pour faire entendre leurs revendications. "On se sent méprisé, et ça suffit ! Ça a déjà duré depuis trop longtemps", lance, furibond, un autre.

La nuit dernière, les Jeunes agriculteurs de Moselle ont démonté les barrières du péage de Saint-Avold, laissant passer les poids lourde qui affichent leur soutien au mouvement via des coups de klaxon, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Des convois de tracteurs convergeaient actuellement en direction de Limoges (Haute-Vienne) et de Poitiers (Vienne), où des manifestations sont attendues dans la journée.

Depuis ce matin, un peu partout dans le pays, des agriculteurs ont rendu hommage à l'agricultrice qui a perdu la vie ce matin après avoir été percutée par une voiture à un barrage dans l'Ariège.