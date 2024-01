Colère des agriculteurs : quels blocages attendus ce mercredi ?

Les actions des agriculteurs "vont s'amplifier", a promis mardi soir le président de la FNSEA sur TF1. Ce mercredi, de nombreuses actions sont donc prévues partout dans l'Hexagone. TF1info fait le point.

Ils promettent d'accentuer la pression. Alors que les agriculteurs français sont mobilisés depuis plusieurs jours avec diverses revendications, leur colère se répand partout sur le territoire en attendant les réponses du gouvernement. Ce mercredi 24 janvier, "les actions vont s'amplifier", a annoncé Arnaud Rousseau, le patron de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), invité du 20H de TF1. Quels blocages sont attendus ?

De nombreux territoires seront touchés. Dans les Côtes-d'Armor, des opérations escargot sont prévus sur la RN12, au niveau des échangeurs de Caulnes et de Kernilien. Un rond-point permettant l'accès à la RN164 doit aussi être bloqué à Trémorel. Dans le Finistère, le blocage de la RN165 était en cours mardi soir au niveau de Quimper.

La rocade bordelaise ciblée

Dans le sud-ouest, où la contestation est née, les blocages vont aussi se poursuivre. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'A64, bloquée mardi soir au niveau de l'échangeur reliant le centre de Pau, devrait le rester, tandis que l'A63 sera fermée dans les deux sens de circulation entre Bayonne et Bordeaux. Dans les Landes, la Fédération départementale prévoit une action ce mercredi sur l'A65 au niveau d'un péage près de Mont-de-Marsan, selon Sud-Ouest, et une autre sur l'A64 près du péage d'Hastingues, sur l'A64. Il en est de même en Haute-Garonne, avec la fermeture d'une partie de l'A64, et les blocages de deux échangeurs sur l'A61 et l'A62.

Dans le Tarn-et-Garonne, outre la fermeture de l'A62 au niveau de l'échangeur n°7, le trafic devrait être fortement perturbé dans le centre-ville d'Agen dans le cadre de la journée d'action des taxis. En Gironde, à Bordeaux, les difficultés devraient être importantes sur la rocade, bloquée "aux aurores", toujours d'après Sud-Ouest.

Dans le Vaucluse, un convoi de tracteurs sera sur l'A7 dès 7h du matin, selon France Bleu Vaucluse. Au départ d'Orange, il doit rejoindre Montélimar, dans la Drôme. En Auvergne-Rhône-Alpes, justement, les opérations escargot pourraient se multiplier ce mercredi, selon la préfecture. L'A47 au niveau de Givors, l'A49, l'A71, l'A75, l'A89, la M6 et la N102 pourraient être touchées. Les automobilistes sont invités à "différer tout déplacement non indispensable" et à avoir "recours au télétravail", recommande la préfecture. Des blocages de 24 heures sur l'A6 et l'A7, près de Lyon, sont également attendus, selon BFM Lyon.

En Dordogne, de fortes difficultés sont attendus ce mercredi matin dans l'agglomération de Périgueux, indique la préfecture. La mobilisation doit aussi se répandre dans le Loiret, où une soixantaine de tracteurs sont attendus pour une opération escargot dans la matinée, selon La République du Centre. Dans les Ardennes, la préfecture fait savoir que des actions sont susceptibles d'être menées localement, notamment sur l'A34 entre Charleville-Mézières et Rethel.

Les perturbations pourraient aussi se poursuivre dans l'Oise, où des agriculteurs ont bloqué mardi l'A16 près de Beauvais, ou encore dans la Vienne, où un blocage de la N10 entre Vivonne et Poitiers était en cours mardi soir. "La totalité des départements seront en action d'ici à la fin de la semaine", a prévenu au 20H de TF1 le patron de la FNSEA.