Colère des agriculteurs : quels blocages vont subsister ce samedi malgré les annonces d'Attal ?

Après les annonces de Gabriel Attal, les avis sont divisés dans le monde agricole. Si certains ont annoncé lever les barrages, la FNSEA notamment a appelé à poursuivre le mouvement. TF1info fait le point sur les blocages qui pourraient subsister ce samedi.

Une "victoire" pour certains, "insuffisant" pour d'autres. Les annonces de Gabriel Attal ont divisé le monde agricole, vendredi 26 janvier. Si certains ont annoncé lever leurs barrages et rentrer chez eux, le principal syndicat de la profession, la FNSEA, ainsi que les Jeunes Agriculteurs et la Confédération Paysanne ont appelé à poursuivre les actions. Des blocages pourraient ainsi subsister sur les axes de l'Hexagone ce samedi.

Une pause durant le week-end

Dans l'ensemble, malgré les appels à poursuivre la mobilisation, la plupart des barrages devraient être levés pour le week-end, les syndicats ayant appelé les agriculteurs à se "reposer" en vue d'une reprise des actions la semaine prochaine. Plusieurs représentants ont également appelé à ne pas mener d'action samedi après-midi pour ne pas "polluer" la marche blanche en hommage à l'agricultrice et sa fille tuées sur un barrage en Ariège.

Parmi les faits notables : l'un des leaders de la colère agricole, Jérôme Bayle, a appelé à lever l'emblématique point de blocage de Carbonne, sur l'A64 en Haute-Garonne, la circulation y restera difficile samedi matin, car les agriculteurs ne devraient quitter le site qu'à la mi-journée. Du côté d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, à la pointe de la contestation, les dirigeants de la Coordination rurale, omniprésente dans le territoire, ont annoncé la poursuite du mouvement et devraient continuer de perturber la circulation dans le centre-ville et aux abords de la préfecture.

Plus à l'est, à Nîmes (Gard) les barrages devraient être maintenus avec des actions coup de poing à prévoir dans le week-end et dans le centre, dans la Creuse, le syndicat FNSEA a annoncé maintenir le blocage de la RN145 jusqu'à 13h30 samedi.

L'A480 toujours bloquée

Dans les Alpes, en Isère, le blocage de l’A480 va se poursuivre samedi à Grenoble, selon Le Dauphiné Libéré. L’axe majeur, qui voit passer plus de 100.000 véhicules par jour, sera fermé pour un troisième jour consécutif. Dans la Drôme, à Saint-Rambert-d'Albon, l'A7 sera également toujours bloquée ce week-end.

Plus au Nord, dans l'Yonne, l'A6 restera bloquée au moins jusqu'à samedi midi d'Auxerre-Sud jusqu'à Nitry annonce le syndicat des Jeunes Agriculteurs sur France Bleu. En Seine-et-Marne, un convoi de tracteurs devrait partir à 7h de Beton-Bazoches pour se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et y dénoncer le manque de cohérence dans la politique écologique menée par le gouvernement.