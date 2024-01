Colère des agriculteurs : bloquer Paris la semaine prochaine, certains y pensent

Pas satisfaits par les annonces de Gabriel Attal, formulées vendredi 26 janvier, les agriculteurs menacent de bloquer Paris et la petite couronne la semaine prochaine. Les Jeunes Agriculteurs ont évoqué la possibilité de mener une action sur la capitale. Une hypothèse "pas tranchée" pour le moment, a nuancé un responsable du syndicat.

Un blocus de Paris est-il à craindre la semaine prochaine ? Au lendemain des annonces du Premier ministre Gabriel Attal, vouées à apaiser la colère des agriculteurs, ce qui n'a eu qu'une partie de l'effet escompté avec une levée partielle des blocages installés dans l'Hexagone, une action des Jeunes Agriculteurs (JA) ciblant la capitale et la petite couronne est envisagée, mais n'est "pas tranchée", a annoncé, samedi 27 janvier, à l'AFP, son secrétaire général, Pierrick Horel.

"On va prendre le week-end pour reposer les esprits et les corps" et "pour recalibrer la mobilisation de la semaine prochaine", a indiqué le responsable du syndicat qui, associé à la FNSEA, représente la majorité de la profession.

Pas de blocage prévu à Rungis

Un peu plus tôt, un administrateur national des JA, Maxime Buizard, avait annoncé sur Sud Radio et BFMTV "un blocus de Paris et de la petite couronne" dès dimanche soir. "Dans la nuit de dimanche à lundi, nous changeons de méthode, car les réponses ne sont pas à la hauteur. Les mesures annoncées vont dans le bon sens, mais le compte n'y est pas." "Je le dis à nos amis franciliens : la semaine va être longue. (...) L'idée est qu'il n'y ait aucun camion qui puisse desservir la capitale, faire en sorte qu'aucun produit ne rentre dans Paris, pour faire comprendre aux Parisiens qu'ils ont besoin des agriculteurs pour vivre", avait-il expliqué. "On va s'inscrire dans la durée, l'idée est bien de ceinturer la capitale le temps de se faire entendre par Gabriel Attal."

Un projet de blocage tempéré par le secrétaire national des Jeunes Agriculteurs. "Aujourd'hui, pour Jeunes Agriculteurs et la FNSEA, on a besoin encore de calibrer ça et d'expertiser ça", a calmé Pierrick Horel, alors que les deux organisations doivent réunir un bureau commun samedi soir pour définir les futures actions à mener. "Pour l'heure, ce n'est pas tranché", a-t-il conclu. "Évidemment la question de la capitale est sur la table ; certainement pas celle du blocus (du marché) de Rungis."