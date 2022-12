Armes illégales : plus que quelques heures pour les rendre si vous en détenez

Les propriétaires ont deux options : soit ils rendent leurs armes en ne donnant que leur nom, soit ils ont la possibilité de les enregistrer et de les garder par la suite. Les gendarmes enregistrent tout et le stock important est bien gardé, à double tour, dans les locaux de la gendarmerie. Ainsi, à Phalempin, 600 armes ont été rapportées en une seule journée. "Elles ne sont plus utilisées, donc les personnes rendent leurs armes parce qu’elles veulent être en régularité, explique la lieutenante-colonelle Johanna Di Pietro. Ça leur permet d’être tranquilles au niveau de la législation, et aussi, en cas de cambriolage, d’éviter tout problème puisque du coup, il n’y aura plus d’armes au domicile".