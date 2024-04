VIDÉO - Collonges-au-Mont-d'Or : un bus bloqué dans une rue depuis 12 jours

À Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon, un bus est coincé dans une rue depuis le 1er avril. Ce jour-là, un mur s'est effondré en partie sur le véhicule qui heureusement ne transportait pas de passager. La circulation devrait être rétablie en fin de semaine prochaine, mais en attendant les automobilistes contraints d'emprunter des déviations s'impatientent.

Un bus coincé par des gravats au milieu d'une rue de Collonges-au-Mont-d'Or, près de Lyon, et bordé de barrières de sécurité. En voyant cette image, on pourrait croire qu'un accident s'est déroulé le matin-même, mais cela fait douze jours qu'un mur s'est effondré sur le véhicule. Depuis le 1er avril, la scène est ainsi figée, les habitants n'en reviennent pas et commencent à s'impatienter.

"Je ne comprends pas que ça soit pas encore déblayé parce que ça fait un moment déjà", lance notamment une conductrice contrainte de changer d'itinéraire dans le reportage en tête de cet article. "C'est un gros bordel", s'exaspère une autre qui va "devoir faire tout le tour du quartier pendant au moins une demi-heure". Et pour cause : la route, située en plein cœur de ville, est celle par laquelle les habitants peuvent rejoindre Lyon.

Le maire de la commune, Alain Germain, assure pourtant avoir fait le nécessaire en sachant que le mur concerné appartient à un particulier. Une expertise judiciaire est en cours. "Même si le bus est enlevé aujourd'hui, la circulation ne pourra pas être rétablie puisqu'il y a un danger", explique ce dernier. "Il faut enlever peut-être deux tonnes de pierres à l'intérieur, il faut déblayer ici et on ne peut pas travailler ici tant que ce n'est pas sécurisé", explique-t-il. Le mur concerné a été fragilisé par les intempéries à d'autres endroits. "Il y a deux fissures importantes qui prouvent que le mur a bougé", note en effet l'élu.

Heureusement, le bus ne transportait pas de passagers, et le chauffeur est indemne. La route devrait pouvoir rouvrir à la circulation en fin de semaine prochaine, soit près de trois semaines après l'accident.