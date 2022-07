Colonies de vacances : des séjours annulés faute d'animateurs

Depuis 6 ans, le nombre de diplômés du Bafa ne cesse de baisser. En cause, la crise sanitaire et la rémunération dérisoire. En travaillant jusqu'à 78 heures par semaine, avec un seul jour de repos, un animateur peut gagner moins de 700 euros brut par mois. Avec le temps, certains n'y voient plus les bons côtés.