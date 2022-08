Combis Volkswagen : ils envahissent un village !

Il a inventé un style de vie automobile et a roulé sa bosse sur les routes du monde. On lui confère même le pouvoir de remonter le temps et d'embarquer huit prêtres pour peaufiner son homélie sur 70 ans de liberté. Parti prêcher la bonne bagnole, disent-ils. Des milliers de passionnés de combis se rassemblent ce week-end dans un petit village de Saône-et-Loire, comme Caroline et son combi made in Usa. "Un emblème des années 60 - 70. Je trouve que ça a un charme. Dès qu'on voit ce véhicule, on ne peut que l'aimer", dit-elle.