Commandos parachutistes : au cœur d'un entrainement

Aussitôt posé, il faut de nouveau se préparer pour le vol suivant. Les commandos disposent d'une vingtaine de minutes pour replier les 34m² de voile. Nouvel essai, ils sautent une fois de plus avec ce lourd sac, contenant en opération des dizaines de kilos de vivres et de matériels. En plus des entraînements aux tirs et au combat, chaque année, ces commandos parachutistes cumulent six semaines d'exercices de ce type, dont des sauts acrobatiques pour n'avoir aucun doute lors des opérations où ils sautent de nuit en territoire ennemi.