"Comme une pièce de théâtre" : dans les souliers d'une gouvernante dans l'hôtellerie de luxe

Meilleure ouvrière de France dans la catégorie gouvernante, Julie parcourt au moins dix kilomètres par jour dans l'un des plus grands palaces de Monaco. Dans ces lieux prestigieux, elle incarne la perfection et traque tout jusqu'au moindre grain de poussière.

À Monaco, on l'appelle le Carré d'Or, quartier des casinos, des palaces et des hôtels 5 étoiles. C'est le cadre professionnel quotidien de Julie Bonnot, gouvernante générale de l'un des plus prestigieux hôtels monégasques, et l'une des meilleures ouvrières de France. Sa journée commence au petit matin dans le hall majestueux encore désert. Endossant l'uniforme de la qualité de service et de l'excellence, elle fait un petit point avec ses équipes.

"L'uniforme c'est important parce que ça nous représente quand on est face à nos clients, aujourd'hui quand on va à l'hôtel on est comme dans une pièce de théâtre donc quand on enfile notre tenue on est prêt à monter sur scène", illustre-t-elle dans le reportage en tête de cet article. La jeune femme, qui garantit le bon déroulé des départs et des arrivées, supervise aussi les demandes particulières, y compris pour les chiens.

A titre de repère, la préparation de chaque chambre prend 40 à 45 minutes. Literie impeccable, repassée de frais, poussière, aspirateur, salle de bains, robinetterie... la procédure est immuable et Julie donne un coup de main "comme un chef d'orchestre" en relation avec ses musiciens. Outre les chambres et suites, elle a aussi en charge les parties communes de l'hôtel.

Du matin au soir, Julie arpente l'hôtel en tous sens. Son podomètre affiche dix kilomètres par jour.