Commémorations des "Malgré-Nous" : qui étaient-ils ?

En 1940, l’Allemagne occupe une bonne partie de la France et annexe l’Alsace et la Moselle. Les Alsaciens et Mosellans sont obligés de faire leur service militaire. Mais cela ne relève alors que de la simple propagande. Voyant que celle-ci ne fonctionne pas, Robert Wagner, le responsable de l’Alsace pour le parti nazi, publie alors cette ordonnance le 25 août 1942. Au total, 132.000 Alsaciens et Mosellans seront enrôlés de force, à l'instar de Raymond Lantz et Henri Hagenbach, incorporés alors qu'ils avaient 20 et 16 ans, qui témoignent dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Une grande partie rejoint la Wehrmacht et entre 8.000 et 10.000 d'entre eux rejoignent la Waffen SS. Sur le front de l’est, de nombreux "malgré-nous" furent faits prisonniers ou désertèrent. 15.000 furent envoyés au camp soviétique de Tambov, à 450 kilomètres au sud-est de Moscou, où plusieurs milliers périrent.