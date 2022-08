Comment évaluer les dégâts en Corse ?

Un plaisancier, lui, n'arrive pas à joindre son assurance. Une attente qui l'angoisse : "Je suis dans une impasse parce que c'est le week-end et je ne peux avoir personne au téléphone. On ne sait pas quoi faire. On a été évacué pendant deux jours. On vient de revenir. On a de la chance que le bateau flotte encore". Les investigations de l'experte s'annoncent longues. Ce dimanche matin, seulement six bateaux ont pu être expertisés parmi la quarantaine qu'elle doit inspecter. Des centaines d'autres attendent encore.