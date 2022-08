VIDÉO - Intempéries : cette expérience montre l'impact de la sécheresse sur la capacité d'absorption des sols

Face à l'épisode de sécheresse historique et aux nombreux incendies à laquelle fait face la France, pompiers, habitants et agriculteurs attendent avec impatience les orages d'été et l'arrivée de la pluie, souvent considérée comme de "l'or bleue" tant elle se fait rare dans certaines régions françaises. Un épisode pluvieux est d'ailleurs attendu, ce dimanche 14 août, et les soldats du feu espèrent qu'il suffira à stopper le feu.

Mais derrière cette idée se cache un véritable risque de catastrophe naturelle : celle des inondations. Dans une vidéo publiée le compte Twitter de l'Université de Reading (Royaume-Uni), le météorologiste et statisticien Rob Thompson effectue une expérience montrant le temps qu'il faut pour de l'eau à s'infiltrer dans un sol desséché. Et met en évidence, par la même occasion, la manière dont d'importants épisodes pluvieux, en période de sécheresse, peuvent créer des crues et des inondations éclairs.