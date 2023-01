Vidéo-surveillance et générateurs de brouillard : les buralistes se barricadent face à la multiplication des braquages

Philippe Glory ne pourra jamais oublier cette journée. Son bar-tabac, situé à Resé, en Loire-Atlantique, a été braqué et menacé par un voleur. "Il est entré assez décidé, en pointant son arme vers moi et après avoir récupéré le fond de caisse, il est reparti aussi rapidement qu'il est arrivé", témoigne-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Montant du butin : 270 euros.

Plus de peur que de mal pour ce professionnel, son braqueur sera finalement arrêté et condamné à trois ans de prison. Mais pour lui, le sentiment d'insécurité reste. Un phénomène qui touche de nombreux buralistes dans l'Hexagone alors que les cambriolages se multiplient dans les zones rurales où les braquages ont augmenté de 15% sur un an.