Comment réutiliser les eaux usées ?

Le but n'est pas de rendre l'eau potable, mais de la rendre assez propre pour pouvoir nettoyer les rues, arroser les plantes des communes et même servir pour l'irrigation agricole, soit potentiellement des millions de mètres cubes d'eau potable économisées. Et pourtant, on recycle ainsi moins de 1% de nos eaux usées. C'est beaucoup moins qu'en Italie qui est de 8% ou 15% en Espagne. Pourquoi cela ? D'abord, parce que la France, et ses 10 000 fleuves et rivières, s'est longtemps crue à l'abri du manque d'eau. Mais à l'heure des sécheresses plus nombreuses et plus intenses, cela ne suffit plus.