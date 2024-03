VIDÉO - Comment transformer les zones commerciales ? 74 ont été sélectionnées pour réhabiliter "la France moche"

La liste de 74 zones commerciales choisies pour être réaménagées a été présentée par le gouvernement cette semaine. La ministre déléguée aux Entreprises veut en faire "des zones de vie". Les passants interrogés par TF1 voient surtout le côté pratique de cette "France moche".

Une partie des plus de 1500 zones commerciales périphériques qui existent en France pourrait être réaménagée. Sur 112 candidatures reçues, 74 communes ont été sélectionnées pour "en faire des zones de vie", a annoncé jeudi la ministre déléguée aux Entreprises Olivia Grégoire.

À Pertuis, dans le Vaucluse, certains passants interrogés par TF1 dans le reportage en tête d'article disent ne faire "même plus attention" à l'architecture de ces zones, où s'alignent les magasins et les parkings, selon un modèle apparu dans les années 1960.

Construire des logements ou diversifier les activités

"C'est pratique pour se garer. La beauté, on va la chercher ailleurs", estime une dame, tandis qu'une autre trouve que "c'est super important dans une petite ville" pour faire ses courses facilement. Une passante regrette tout de même les plus petites boutiques : "On a tué les centres-villes pour ça, et on est obligatoirement en voiture."

Le gouvernement avait annoncé en septembre le lancement d'un plan. Une enveloppe de 26 millions d'euros sera dédiée à leur transformation. Les zones commerciales "dynamiques, en milieu urbain" pourront "être densifiées et faire place à du logement", tandis que les zones en déprise commerciales pourront "être 'renaturées' ou accueillir une activité industrielle". Certains projets restaureront des zones naturelles.

Parmi les communes sélectionnées se trouvent "aussi bien des métropoles que des villes moyennes et même des petites villes de 3000 habitants", a précisé la ministre Olivia Grégoire. Une deuxième phase de candidatures dotée de 8 millions d'euros sera lancée dans l'année.