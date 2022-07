Confinement : Mornant, un village solidaire dans le Rhône

À Mornant, les "réservistes" sont ceux qui ont décidé de donner de leur temps libre pour aider les autres. Certains d'entre eux livrent des masques et des gels hydroalcooliques à tous les commerçants qui sont encore ouverts. Pendant ce temps, d'autres s'occupent du ravitaillement des cabinets d'infirmiers et de médecins. Une solidarité devenue possible grâce au maire du village, qui a acheté pour 17 000 euros de matériels à distribuer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.