Confinement : une chaîne de solidarité généreuse se crée à Bailly

D'habitude, une trentaine de commerçants sont présents sur la place du marché de Bailly, une petite commune à l'ouest de Paris. Mais depuis le début du confinement, le marché est fermé et une chaîne de solidarité s'est créée pour aider les plus fragiles. Avec sa camionnette, Jean-Pierre livre la commande des habitants dans le respect des règles de confinement. D'autres s'occupent des listes de courses de leurs voisins âgés qui ne peuvent plus sortir de chez eux.



