Consommation d’électricité : à quoi ressemblera une "journée rouge" ?

Si vous n'avez pas de smartphone ou Internet, les alertes seront relayées par les radios et les télévisions dans vos bulletins météo. Les présentateurs y sont préparés, comme l'explique dans le JT de 20H Evelyne Dhéliat, la cheffe du service météo de TF1/LCI : "Lorsqu'il y aura une alerte rouge Ecowatt, nous en parlerons et nous présenterons la carte de vigilance rouge sur l'ensemble de la France dans nos bulletins météo", assure-t-elle dans la vidéo en tête de cet article. En cas d'alerte rouge, il faudra éviter de faire fonctionner vos appareils aux heures critiques, entre huit et treize heures ou 18 et 20 heures. Cela concerne par exemple la machine à laver.

Cet appel aux bonnes volontés est censé éviter les coupures de courant. Mais si nous ne sommes pas raisonnables, notre congélateur peut-il s'arrêter ? RTE, le distributeur de l'électricité, ne l'exclut pas. "Si d'aventure, il pouvait arriver une coupure, cette coupure est de deux heures, elle est organisée et en deux heures, vous ne perdez pas votre congélateur. C'est une mesure de sauvegarde du système électrique français", estime Xavier Piechaczyk.