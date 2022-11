VIDÉO - Contraception : slip chauffant ou vasectomie, les hommes prennent (enfin) leur part de responsabilité

"À vrai dire, je trouve ça bien plus simple de me contracepter que de porter mes lunettes", assure dans l'enquête du 20H de TF1 en tête de cet article Erwan Taverne, cofondateur de l'association GARCON (Groupe d'Action et de Recherche pour la Contraception). Depuis cinq ans, il porte ce sous-vêtement quinze heures par jour et c'est devenu pour lui un automatisme : "Je l'enfile quand je me lève et je l'enlève quand je me couche". Chaque semaine, ce professeur de physique-chimie organise ces ateliers, pour des participants majoritairement âgés de 25 à 40 ans.

Tous refusent que la charge de la contraception repose uniquement sur leur compagne. "J'ai espoir qu'elle puisse être un peu plus tranquille, que l'on partage la chose", confie l'un d'eux. "On fait partie des précurseurs. J'ai plein d'amis qui pourraient être intéressés par la méthode mais qui ne sont pas forcément au courant. Voir que je la suis, que ça se passe bien, permettra peut-être de les motiver aussi à le faire."