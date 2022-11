VIDÉO - Contrôle technique des deux-roues : 5 questions sur le futur dispositif

Le contrôle technique des deux-roues est une mesure introduite par la Commission européenne dès 2014 afin de protéger l'environnement et la sécurité des motards en limitant les accidents. L'obligation de contrôle "vise non seulement à améliorer la sécurité routière, mais aussi l’état de l’environnement en réduisant la pollution atmosphérique et sonore liée au mauvais état de certains deux-roues motorisés", justifie le Conseil d'État dans sa décision.