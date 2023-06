Contrôles des établissements, hausse des salaires… Le plan du gouvernement pour améliorer l'accueil dans les crèches

Le gouvernement va par ailleurs "intervenir directement pour revaloriser les salaires", et aider ainsi un secteur qui peine à recruter et où 10.000 postes sont à pourvoir, a souligné Jean-Christophe Combe. "Nous avons prévu d'accorder 200 millions d'euros chaque année pour accompagner les revalorisations", qui pourront atteindre "+10% en moyenne pour les auxiliaires de puériculture et +6% en moyenne pour les éducateurs de jeunes enfants", a-t-il précisé.