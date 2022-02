"Convoi de la liberté" en France, un risque pour le gouvernement ?

D'après leurs observations, le mouvement n'inquiète pour l'heure pas non plus par sa radicalité. Selon les auteurs de la note, "la mouvance d'ultra gauche dans son ensemble n'appelle ni ne relaie aucun message relatif à l'organisation d'un 'Convoi de la Liberté' les 12 et 14 février prochains". Seul le groupe "Bloc Lorrain", composé de "'gilets jaunes' radicalisés du Grand-Est", relaie depuis le début du mois de février "des messages de soutien relatifs à l'organisation de cet événement sans toutefois mentionner de participation".

Du côté de l'ultradroite, le mouvement "n'est pas massivement relayé" non plus, indiquent les renseignements territoriaux, faisant uniquement mention du groupe catholique intégriste "Civitas" qui appelle ses fidèles à se mobiliser.

Les candidats à la présidentielle des deux bords s'y sont cependant intéressés. La candidate du RN, Marine Le Pen, a dit mercredi "comprendre" ce mouvement, tandis que le numéro 2 de La France insoumise Adrien Quatennens a "encouragé" "les Insoumis qui souhaitent à y aller".