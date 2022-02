"Convoi de la liberté" : que revendiquent les manifestants ?

À Nice, près de 200 véhicules de particuliers s'étaient donnés rendez-vous pour s'opposer à des mesures sanitaires jugées liberticides. "Si le monde ne change pas là, on va avoir droit au modèle chinois partout", assure ainsi un manifestant. "Vous ne pouvez pas aller au restaurant si vous n'êtes pas vaccinés, vous ne pouvez pas voyager si vous n'êtes pas vaccinés. Donc c'est comme une obligation déguisée", reproche une autre, un drapeau français à la main, ajoutant manifester "pour la liberté".

"Je suis là pour soutenir mes amis résistants à Nice, pour reprendre nos droits et nos libertés", assure une autre manifestante, arborant un gilet jaune. Car plusieurs manifestants se réclament du mouvement. "Il y a beaucoup de Gilets Jaunes ici encore, notamment moi", assure un homme. "Pourquoi on est encore là, parce qu'il n'y a rien qui a été fait, on ne nous a pas encore écoutés", déclare-t-il, souhaitant retrouver sa liberté en faisant supprimer le pass vaccinal.