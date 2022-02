"Convoi de la liberté" : manifestations en ordre dispersé

Ils sont venus de toute la France et n’iront pas plus loin avec leur véhicule. Sur le périphérique parisien, chaque camionnette, chaque camping-car est systématiquement arrêté et contrôlé. Leurs propriétaires, eux, sont verbalisés pour entrave à la circulation. Pour les manifestants, la seule solution est de se garer à l'extérieur. Malgré les 3 500 policiers et gendarmes déployés, certains ont réussi à entrer.