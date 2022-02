"Convoi de la liberté" vers Paris : quel accueil ?

Dès huit heures ce vendredi matin, ils se sont remis en route depuis Lyon, 400 véhicules sur un seul parking. Leur traversée de l'Hexagone continue. "Moi, je viens de Gap, dans les Hautes-Alpes. Je devais m'arrêter à Montélimar, et non, la liberté ne demande pas qu'on s'arrête à Montélimar. Elle nous a été confisquée donc je continue", lance une militante. Leur objectif : Paris. Depuis deux jours, plusieurs convois convergent vers la capitale. Le long des nationales, ces encouragements à intervalles réguliers. Dans Paris et ses environs seront déployés 7 200 policiers et gendarmes ce week-end. Le long des routes, les forces de l'ordre sont aussi mobilisées pour éviter les débordements et fluidifier le trafic.