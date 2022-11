Ain : le retour du grand cormoran inquiète les pêcheurs

À quelques kilomètres de là, le territoire de la Dombes regorge de poissons. Les pisciculteurs ont eux conservés une dérogation pour chasser ou effaroucher le prédateur. Dans ces étangs, on trouve carpes, brochets et sandres. Plus de 1000 tonnes sont pêchés chaque année. Mais sans l'aide des pêcheurs amateurs, ces professionnels estiment qu'ils ne pourront pas réguler seul la présence du cormoran.

La Ligue de Protection des Oiseaux effectue un comptage régulier des cormorans. Leur nombre apparaît en fait comme stable. L'association demande juste une application pragmatique de la loi.