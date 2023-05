VIDÉO - Côte-d'Or : Rencontre avec Nasser Omar, initiateur de la fête et du musée des cerfs-volants

L’entrée coûte dix euros et donne accès à un atelier pour fabriquer son propre cerf-volant. C'est assez simple : il faut une feuille de polyester, une bobine de fil et deux baguettes en plastique. Une fois formé, plus qu'à le tester. Le cerf-volant continuera d’être à la fête jusqu’à la fin de l’été. Le musée veut organiser des démonstrations comme celles-ci chaque week-end.