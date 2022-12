Coupe du monde : en France, 67 millions de pronostiqueurs !

Ce talent soudain pour le pronostic, on le ressent aussi ici, au siège de "Mon Petit Prono". Un site web et une application sans argent en jeu, qui compte ce matin du 1er décembre, un million 700 000 inscrits. Un engouement très français, parfois surréaliste : l'équipe reçoit entre 500 et 1 500 messages par jour, des personnes qui se plaignent ou qui sont ravis. C'est intergénérationnel, les joueurs peuvent être des enfants ou des personnes âgées.