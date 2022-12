Coupure d'électricité géante à Paris : que s'est-il passé ?

La scène a de quoi marquer alors que les Français craignent des mesures de délestage cet hiver pour éviter une surcharge du réseau électrique. Jeudi soir, entre 22h et minuit, plusieurs arrondissements centraux de Paris ont été touchés par une coupure massive d'électricité. Une situation liée à un "incident technique" et non une mesure volontaire pour réduire la consommation d'énergie, ont expliqué les gestionnaires de réseaux Enedis et RTE.