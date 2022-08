Coupures d'électricité : l'appel aux clients volontaires

Parmi les nouvelles offres qui pourraient se développer, des contrats avec une électricité moins chère presque toute l'année. Mais en échange, il faudra réduire, voire stopper votre consommation lors des jours de grands froids. Cela pourrait arriver 20 à 30 jours dans l'année et vous serez prévenu par texto la veille. Fini les tartines du matin, les longues cuissons au four et chauffage au strict minimum, car avec ce genre de contrat, l'électricité sera beaucoup plus chère pendant les pics de froids.