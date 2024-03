VIDÉO - "Course des cafés" : le retour d'une tradition centenaire, après 13 ans d'absence

Après treize ans d'absence, la mythique course des garçons de café a fait son grand retour au centre de Paris. Elle avait été créée en 1914, et maintes fois copiée à l'étranger. Une façon de saluer ce sens du service à la Française.

L'épreuve n'est pas encore olympique, mais elle a suscité au moins le même engouement ce dimanche matin dans les rues de Paris. Courir, ou plutôt marcher le plus vite possible, sur deux kilomètres. L’objectif est de remporter la course, plateau à la main, sans renverser son verre d'eau ou sa tasse de café.

On y va avec notre talent ! Une participante

La performance demande un peu de préparation : une séance d'échauffement avant le départ, en rythme et avec le sourire, comme ces jeunes apprenties qui participent pour la première fois. "On y va avec notre talent !", sourit l'une d'entre elles dans le reportage de TF1 en tête de cet article. L'épreuve porte d'ailleurs un nom plus inclusif que par le passé : la "course des cafés" n'est pas plus réservée aux garçons que ne l'est la profession.

Les voici donc partis pour près de dix minutes de course. Cela peut paraître simple, mais il faut courir pour espérer les suivre. Une mère venue encourager sa fille a dû renoncer. À l'arrivée, les visages sont fatigués. Le plus jeune participant de la course, 17 ans seulement, est assez fier de sa performance. Quant au doyen, 75 ans et bien sûr à la retraite, il n'a pas dit son dernier mot.