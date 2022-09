Coût de l'énergie : comment une commune fait face

Mais avec la flambée des prix de l'énergie, le maire appréhende les mois à venir. Le contrat avec le fournisseur d'énergie de la ville arrive à échéance à la fin de cette année 2022. "C'est l'incertitude totale. On a des prix qui varient entre plus 30 % jusqu'à 500 % voire 1 000 % d'augmentation alors que le budget de la commune n'a pas connu une hausse. On a une réelle inquiétude", déplore Pierre Aschieri, maire (SE) de Mouans-Sartoux. Elle a même perdu certaines dotations de l'État. "On n'est pas assez pauvre pour avoir les aides de l'État, mais pas suffisamment riche pour absorber cette inflation", a-t-il poursuivi.