Couvreurs, assureurs, le défi de la reconstruction

Un peu plus loin, une autre maison d'une assurée est inhabitable, celle de Laeticia et ses cinq enfants. Ici, deux cheminées se sont effondrées. L'étage est condamné et des débris jonchent le sol. De nombreuses précautions s'imposent, les propriétaires devront quitter les lieux pour leur sécurité. Dans la ville de 1 800 habitants, le déblayage des gravats est bientôt terminé. Sur le toit, les couvreurs s'activent pour protéger les dernières habitations. Au sol, comme depuis deux jours, opération prévention des gendarmes auprès des riverains contre des artisans peu scrupuleux.