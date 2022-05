VIDÉO - Covid-19 en Chine : les Français de Pékin dans l’angoisse

Midi sonne à Pékin, mais en terrasse, aucun client n'apparaît à l'horizon. "Normalement, le restaurant devrait être complètement plein, à l'intérieur comme à l'extérieur. Parfois, des gens font même la queue", regrette dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article le gérant de Bistro 108, un restaurant français situé au cœur de la capitale chinoise. Banquettes et tablées sont désormais totalement vides. Depuis quatre jours, ces établissements ainsi que les bars ne sont plus autorisés à accueillir du public. "La perte grimpe aux alentours de 90%", pointe le restaurateur.

Largement épargnée depuis deux ans par le virus, la Chine affronte ces dernières semaines sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020, qui a mis à mal sa stratégie du zéro Covid. Shanghai, la plus grande ville de Chine avec 25 millions d'habitants, concentre la plupart des cas et a déjà basculé dans le confinement il y a plus d'un mois. L'étau se resserre désormais sur Pékin, même si la capitale chinoise de 21 millions d'habitants ne recense que quelques dizaines de cas quotidiens, dont 51 nouvelles contaminations mercredi.