Le 20H vous répond : les trois questions que vous vous posez le plus sur la vaccination

Je suis vacciné, dois-je quand même faire un test PCR ?

OUI > La vaccination ne dispense pas de réaliser un test PCR, s'il vous est demandé pour voyager par exemple. La raison : on ne sait pas encore à quel point le vaccin limite la transmission du virus, donc dans quelle mesure vous risquez oui ou non de contaminer quelqu'un d'autre si vous êtes porteur. Ce dont on est certain à l'instant t, c'est qu'il limite l'apparition de formes graves. Ceci dit à terme, si un pass sanitaire est mis en place, on pourrait effectivement vous laisser le choix : présenter un certificat de vaccination ou réaliser un test PCR.

Les mineurs auront-ils besoin d'un pass sanitaire comme les adultes ?

C'EST ENVISAGÉ > En tout cas, le Conseil scientifique l'envisage clairement dans son dernier rapport : "Le pass sanitaire reposera, chez les mineurs, essentiellement sur un test virologique négatif de moins de 48h". Concrètement, on pourrait leur réclamer les résultats d’un test PCR, antigénique ou salivaire, pour accéder à des grands rassemblements de plus de 1.000 personnes, comme les adultes. On ne peut pas, en revanche, leur réclamer un certificat de vaccination puisqu'ils n'ont pas accès au vaccin pour le moment. C'est envisagé pour l'automne.