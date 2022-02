Mais pour le Collectif Urgences Bordeaux, il n'y a pas un afflux inhabituel aux urgences. "C'est faux ! Et ce n'est pas la situation du Covid qui nous met dans cette situation : c'est le manque de place, le manque de personnel soignant", s'est insurgé Pierre Catoire auprès de l'AFP.

Il manquerait aux urgences 25% de personnel, selon lui. "Les urgences du CHU sont faites pour accueillir environ 80 à 100 patients par jour. Or aujourd'hui, avec la croissance démographique de l'agglomération, on est à 180 patients par jour en moyenne ce n'est plus tenable ! ", a-t-il détaillé, exaspéré.