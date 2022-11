Covid : le monde d'après

La période des fêtes approche et l'heure est au bilan de la situation sanitaire et économique. Nous sommes actuellement focalisés sur les mesures sanitaires pour Noël, mais on peut aussi avoir en tête quelques notes positives. Les vaccins arrivent et on pourrait espérer un médicament pour le mois de février 2021 ainsi que des tests plus efficaces. C'est du moins ce qu'affirme le professeur Jean-François Delfraissy. D'après lui, il faudra attendre quelque six mois pour enfin se sortir de cette situation.