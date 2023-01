VIDÉO - Grève du 31 janvier : comment les Français s’organisent

Plutôt qu'un plan B, certaines entreprises passent au système D. Une petite firme d'une trentaine de salariés propose des solutions au cas par cas. "On a le télétravail ou la possibilité de louer une Vélib ou une trottinette. On propose aussi aux salariés, si jamais ils sont coincés au travail et qu'ils ne peuvent pas rentrer, de prendre un taxi", indique Émilie Prignot, directrice administrative et financière chez Guard Industrie.