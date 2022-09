Crack : face aux dealers, les riverains à bout

Entre deux routes et un parc des Expositions, c'est le dernier endroit où ils ont trouvé refuge. Ici, se trouvent désormais plusieurs centaines de consommateurs de crack. Ce mélange très nocif de cocaïne et d'ammoniac. Jour et nuit, les dealers agissent et c'est tout le quartier qui en paye le prix. Une association de riverains a été créée par Stéphanie Benoist, récemment agressée en pleine rue par plusieurs dealers.