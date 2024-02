Cris de campagne : les racines du malaise paysan

AGRICULTURE – Concurrence étrangère, troupeaux saisis, tentatives de suicide... Depuis des mois, les équipes de 7 à 8 sont parties auprès des agriculteurs. Elles ont recueilli leurs témoignages pour comprendre les raisons profondes de leur colère.

Harry Roselmack et l’équipe éditoriale du magazine sont allés sur les barrages routiers et dans les exploitations agricoles afin d’entrer en contact direct avec les éleveurs, maraîchers et céréaliers engagés dans les manifestations. Ils ont eu l’opportunité de dialoguer avec ces exploitants, souvent confrontés à des situations précaires.

Par exemple, Alexis, qui se trouve sur un barrage au nord de Paris et jongle entre cette action et la gestion de sa ferme ; Philippe, un agriculteur du Doubs, qui a traversé une période difficile en décembre dernier, allant jusqu’à tenter de mettre fin à ses jours ; ou encore René, éleveur bovin en Haute-Saône, accablé par des dettes et dépassé par les démarches administratives, contraint de réduire son troupeau. Ils ont également rencontré Max, un négociant atypique qui apporte son soutien aux agriculteurs en difficulté.

