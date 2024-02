VIDÉO - La fin de la crise agricole "n'est pas scellée", prévient l'agriculteur Jérôme Bayle qui prévoit "d'autres actions"

Invité de Bonjour ! La matinale TF1, l'agriculteur Jérôme Bayle a prévenu que la fin de la crise n'était "pas encore scellée", comme le souhaite Emmanuel Macron. "On a d'autres actions prévues", prévient l'éleveur bovin de Haute-Garonne, devenu une figure de la contestation agricole.

Emmanuel Macron souhaitait "sceller la fin de la crise" dans deux ou trois semaines... il n'est pas certain qu'il puisse obtenir gain de cause. "Je ne pense pas que la fin de la crise soit encore scellée, parce qu'il y a 40 ans de déclin agricole à rattraper", affirme Jérôme Bayle, mardi, sur le plateau de Bonjour ! La matinale TF1. Interrogé sur la possibilité que situation s'améliore à très court terme, comme le souhaite le chef de l'État, l'éleveur bovin est formel : "Bien sûr que non. Ce ne sera pas possible". Selon lui, "cela fait des années et des années que les gouvernements nous baladent".

De nouvelles actions pour "montrer où partent les impôts des agriculteurs"

Si l'agriculteur n'exclut pas de "recourir à nouveau" à des blocages sur les grands axes routiers français, comme celui qu'il avait mené sur l'A64, il planche surtout sur une autre forme à donner au mouvement. "Je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres actions prévues. On restera dans la surprise, mais on a prévu d'autres mouvements qui montreront aux gens où partent les impôts des agriculteurs, qui ne leur reviennent pas", assure celui qui est devenu l'une des figures de la contestation agricole. "Dans les petits villages, ce sont les agriculteurs qui paient la taxe foncière non bâtie. Ce sont eux qui font vivre les territoires et malheureusement, il n'y a aucun agriculteur qui fournit les cantines ou collectivités territoriales" dans ces communes, glisse-t-il encore.

Pour autant, Jérôme Bayle souhaite "bien sûr" que la visite de Gabriel Attal au Salon de l'agriculture ce mardi se déroule dans le calme, contrairement à celle d'Emmanuel Macron le week-end dernier et souhaite "renouer un dialogue" avec l'exécutif. Se disant dans "la construction", il appelle l'exécutif et les syndicats à "travailler ensemble pour aller dans le bon sens" et sortir de cette ornière.

Les membres du gouvernement "ont besoin de comprendre qu'ils sont déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, les gens qui conseillent ces gens-là ont fait des études, mais n'ont jamais fait de la pratique", tance l'éleveur bovin. "L'agriculture, c'est un métier de la nature ; ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend sur le terrain", conclut-il.