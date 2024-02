VIDÉO - "Si ma femme ne travaillait pas, je ne mangerais pas" : dans le Lot-et-Garonne, des agriculteurs les nerfs à vif

La Coordination rurale fait partie des syndicats les plus virulents dans la crise agricole. Elle s'est notamment fait connaître à travers sa section du Lot-et-Garonne. Un département touché de plein fouet par les défis actuels, comme vous l'illustre ce reportage de TF1.

Laurent et Cédric Labeauvie sont éleveurs. Dans un bâtiment, ils ont 4400 poulets Label rouge, une volaille de qualité vendue 1,93 euro pièce, à peine de quoi couvrir les coûts de production selon Laurent :"Pour être honnête avec vous, si ma femme ne travaillait pas à l'extérieur, je ne pourrais pas manger."

Ils sont en colère : comment rivaliser avec les poulets étrangers vendus quatre fois moins cher pour certains et très loin des normes en vigueur en France ? "Ce sont des poulets ukrainiens qui sont mis dans les plats cuisinés ou dans la restauration rapide où il n'y a pas de traçabilité. Ce que Laurent attend du gouvernement : "Arrêter ces importations des pays étrangers et qu'ils nous laissent vendre nos produits à un juste prix." La revendication est reprise par tous les agriculteurs, ceux de la Coordination rurale notamment, syndicat très actif dans le département.

"En 1980, on vendait le maïs 1000 francs la tonne, 150 euros. Et aujourd'hui, c'est toujours à ce prix-là." Arnaud, agriculteur céréalier

Nous les avions rencontrés samedi 24 février dès notre arrivée à Marmande, lors d'une opération péage gratuit avec contrôle des chargements de chaque camion. Un peu plus tôt, ils avaient trouvé du raisin importé du Pérou. Il n'y a eu aucun débordement lors de cette opération, bon enfant. Le ton monte, en revanche, quand ils évoquent la prétendue proximité de leur syndicat avec l'extrême droite. "C'est entièrement faux. Nous, on est là pour défendre notre métier, on défend tout le monde. Il n'y a pas de parti politique, c'est quoi ces histoires ?"

La réalité, pour eux, c'est la singularité de leur département. Surnommé "le jardin de la France", le Lot-et-Garonne est couvert à 60 % de terres agricoles. Avec plus de 70 productions différentes et des revendications qui varient selon les filières. Une situation presque unique en France.

Arnaud, un céréalier, a repris l'exploitation familiale. Il fait du maïs notamment, comme son père avant lui, pour un prix qu'il estime dérisoire. "En 1980, on vendait le maïs 1000 francs la tonne, 150 euros. Et aujourd'hui, c'est toujours à ce prix-là."

Monter les prix, libérer de la trésorerie, voilà ce qu'ils demandent au gouvernement. Ils ne veulent plus de promesses, mais des actes. S'il faut montrer les muscles, nous disent-ils, ils n'hésiteront pas.