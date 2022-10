Énergie : à Nogent-sur-Marne, la piscine coupe le chauffage, combinaison obligatoire pour se baigner

Restriction oblige, la température ne dépassera pas les 19 degrés. "Je m'attendais à pire que ça. À partir du moment où on commence à nager, on ne sent plus rien", a déclaré un adepte du triathlon au micro de RTL. Cette décision n’a pas fait que des heureux. "Je ne nagerai pas dans une eau à 19 degrés. Nager plus de dix minutes dehors, c'est impossible, il fait beaucoup trop froid", a rapporté un adepte de ce centre nautique.

"En fonction de l’évolution de la température, on se réserve le droit de demander un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de la natation en eau froide", a déclaré Adrien Roudot, le directeur du centre nautique. "Nous demandons à nos usagers de diminuer leur temps d'entrainement", a expliqué de son côté, Adeline Savary, responsable des activités aquatiques.